MotoGp a Misano, Bastianini cade e resta fuori dalla Q2: il riminese partirà 20°

  • 13 settembre 2025
Enea Bastianini (foto Alberto Fini)

Una caduta di Enea Bastianini alla curva 15 compromette la Q1 del riminese. Entrano in Q2 Fabio Quartararo (Yamaha Monster) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Il riminese in griglia partirà 20°.

Da segnalare le cadute nelle prove libere 2 per Jack Miller e Jorge Martin. La seconda sessione di libere ha visto Marco Bezzecchi centrare il miglior tempo con 1’30”624 davanti Franco Morbidelli.

Niente da fare infine per Joan Mir, costretto a saltare la Sprint per una caduta nelle prequalifiche. Lo spagnolo proverà ad esserci domenica.

