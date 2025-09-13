MotoGp a Misano, Bastianini cade e resta fuori dalla Q2: il riminese partirà 20°

Una caduta di Enea Bastianini alla curva 15 compromette la Q1 del riminese. Entrano in Q2 Fabio Quartararo (Yamaha Monster) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Il riminese in griglia partirà 20°. Da segnalare le cadute nelle prove libere 2 per Jack Miller e Jorge Martin. La seconda sessione di libere ha visto Marco Bezzecchi centrare il miglior tempo con 1’30”624 davanti Franco Morbidelli.Niente da fare infine per Joan Mir, costretto a saltare la Sprint per una caduta nelle prequalifiche. Lo spagnolo proverà ad esserci domenica.