MotoE, Zannoni vince gara-2 e sale in vetta alla classifica

Kevin Zannoni vince gara-2 del campionato MotoE e si piazza in testa alla classifica. Il pilota di San Mauro Pascoli ha preceduto al traguardo Oscar Gutierrez e il riminese Alessandro Zaccone. Mattia Casadei è invece caduto a 6 giri dalla fine, perdendo il comando della classifica. Per Zannoni si tratta del primo successo in MotoE. In gara-1 si era imposto Gutierrez davanti a Granado e Zannoni (quinto Zaccone).

In classifica generale ora guida Zannoni con 88 punti davanti a Casadei (87) e Gutierrez (86) .