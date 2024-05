Prima volta vittorioso nel mondiale sotto la bandiera a scacchi e prima volta in testa alla classifica di una classifica iridata. A Barcellona il sammaurese Kevin Zannoni si è preso tutto. L’alfiere del team spagnolo Openbank centra prima un terzo posto e poi il successo in Catalogna e ora guida la classidica a quota 88 punti, +1 sul riminese Mattia Casadei, campione in carica e +2 sullo spagnolo Oscar Gutierrez.

Cosa si prova a vedere il proprio nome primo là in alto?

«Sono contento. Gasatissimo no, perché bisogna restare subito concentrati per la prossima al Mugello».

A Barcellona ha vissuto due gare da sogno, cosa ha provato?

«Ho fatto un week-end perfetto e ho raccolto praticamente quasi tutto quello che c’era da raccogliere. Una bella emozione. Un sogno di tutti i piloti che si realizza. Sono contento ed emozionato».

Aveva sfiorato la vittoria anche nelle ultime due stagioni con il Sic58 e questa volta è arrivata: mai pensato fosse un tabù?

«Ci sono tanti sacrifici dietro, fin da bambino con le minimoto e via via tutta la strada. E’ stato un percorso. Una volta arrivato nel mondiale, ho dovuto “aggiustare” alcune cose, passando dalla Moto3 alla MotoE ed è un cerchio che si chiude. Credo sempre al 100% nelle mie potenzialità. Nelle stagioni precedenti mi sono avvicinato, lo scorso anno ho fatto i primi podi, ma in questo 2024 sono molto concreto, sempre li vicino ed è più facile».

Cosa ricorda di sabato?

«In garauno, partendo ottavo in griglia, non avevo un obiettivo chiaro: sapevo di essere uno dei più veloci in pista, ma non è facile recuperare in pochi giri. Ho cercato di spingere e ho chiuso 3°. Quando ho visto i dati sul passo gara, prima della partenza, volevo vincere. Quando mi sono trovato a due giri dal termine con margine su Gutierrez che aveva le gomma finita sapevo che era il momento giusto per attaccare».

Cosa è successo nel suo casco passata la bandiera a scacchi?

«Ho esultato molto e ammetto che sono uscite parecchie lacrime. E’ stata una forte emozione perché ero davvero molto appagato».

Il suo team è di proprietà di un pluricampione del mondo della classe 80 e 125 come Jorge “Aspar” Martinez, è diretto da Nico Terol, ex iridato 125 e ha come compagno il due volte campione di MotoE Jordi Torres, questo l’ha aiutata?

«Sono nel posto giusto circondato da campioni del mondo, piloti che hanno vinto, sia Martinez che Terol. Mi danno una carica in più e le loro parole sono sempre azzeccate».

In vetta con lei c’è il campione in carica Casadei e due nuovi assi come Oscar Gutierrez e Nicholas Spinelli (quest’ultimo con 75 punti), mentre i senatori della categoria sono indietro: Torres a 46 e Matteo Ferrari a 44: sta cambiando qualche cosa al vertice?

«Per la prima volta sono in testa alla classifica di un mondiale ed è bello quando vado a leggerla. In queste sei gare sono stato il più veloce e costante, ma il campionato è lungo. Fin qui la stagione ha detto questo, ma in un week-end cambiano parecchio i punteggi: ci tanti piloti veloci e le cose possono mutare da un momento all’altro. Non possiamo sottovalutare nessuno, tantomeno gente come Torres e Ferrari».

Prima del Mugello ci sono pochi giorni di riposo: si è concesso una festa e cosa si aspetta dal gp di casa?

«Ho fatto una piccola festa con la famiglia a casa appena arrivato. Niente di più al momento, perché bisogna ripartire subito per il Mugello e restare concentrati. L’anno scorso non era andata benissimo, ma era all’inizio del campionato ed ero un po’ in difficoltà sulla moto. Non mi preoccupo, quindi e mi aspetto di lottare per le posizioni di vertice».

Lei è di San Mauro Pascoli, lo sente il derby con i riminesi: Casadei, Ferrari, Zaccone e Roccoli?

«La mia strada confina con Bellaria e sono spesso a Rimini, quindi è una rivalità che non sento. Però io mi sento di Cesena e sono contento per la promozione del Cavalluccio in Serie B: speriamo di festeggiare un altro successo per la città anche nelle moto».