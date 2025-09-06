MotoE, Granado vince gara-1, quarto posto per Zaccone

Grande vittoria di Eric Granado nella prima gara MotoE, mentre il suo compagno nel team LCR, il nostro Mattia Casadei, vola a terra al termine del primo giro mentre è 6°, per fortuna senza conseguenze. Lorenzo Baldassarri (Intact Dynavolt), a lungo al comando , chiude 2° prendendosi la vetta della classifica con 122 punti contro i 116 di Mattia. Buon 3° Matteo Ferrari (Felo Gresini) che con i 16 punti ottenuti sale a 113. Bene anche Alessandro Zaccone (Aruba) che chiude 4° saltando Spinelli (Snipers) nel finale e con 13 punti sale a quota 115. I primi 5 chiudono in fila indiana. Staccato di 2” arriva Kevin Zannoni che porta a casa i 10 del 6°. Il sammaurese del team Aspar è protagonista di un avvio bruciante che lo porta al 2° nei primi due giri. Andrea Mantovani (Forward) è 8° dietro a Garzo’ (Intact Dynavolt) e sale a 110 punti. Il sammarinese Luca Bernardi (Aruba) è 13° davanti alla coppia del Sic58 formata dal riminese Raffaele Fusco e da Tommaso Occhi. Gara due alle 16.10.