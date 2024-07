Sul Sachsenring arriva la pioggia ma non ferma Hector Garzò, che vince ancora e allunga in vetta. Solo 9° Mattia Casadei, dopo un fuoripista nel giro di allineamento, addirittura 15° Kevin Zannoni. I due sono avvicinati in graduatoria da Oscar Gutiérrez, 4° battuto da Jordi Torres, tornato sul podio dopo una lunga assenza. Secondo Spinelli, quinto Zaccone davanti a Ferrari, con Roccoli 11°. Il via è stato rinviato di oltre un’ora a causa della pioggia e la gara è andata in scena sul bagnato.