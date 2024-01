Il Gresini Racing motoE diventa sempre più giallo elettrico nel 2024. “Saremo “super... fluo” - ha spiegato Matteo Ferrari - così gli avversari ci vedono bene e speriamo davanti a loro. Il 2023 è stato il nostro miglior anno come velocità ed è mancato qualche particolare e un po’ di fortuna in alcuni momenti”. Compagno di box, per il terzo anno, Alessio Finello che vuole farsi vedere fra i migliori.