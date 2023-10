Motociclismo, Diego Pensalfini vince il tricolore al Civ Classic - Gallery

Diego Pensalfini ha vinto il titolo italiano Old Open Cup oltre 800cc al Misano World Circuit. Brindano anche il sammarinese Jeffrey Zani, il riminese Marco Leardini, i forlivesi Davide Rossi e Oreste Zaccarelli, oltre ai faentini Andrea e Marcello Tamburini.

Il misanese Pensalfini, alfiere del motoclub locale, ha preso parte all’ultima tappa del Civ Classic con la sua Suzuki 1000 e con il 3° posto, alle spalle di Spaggiari (Honda) e Bentivogli (Yamaha R1), ha guadagnato il titolo 2023. Il fine settimana dedicato alle moto da corsa con più di 20 anni di età ha visto centinaia di piloti in pista, nelle varie categorie. Un paddock ricco di passione genuina, in cui hanno brillato gli spazi espositivi dei motoclub “Paolo Tordi” e “Misano” con la futuristica Adriatica 250, costruita nel 1979 in Romagna, da Giuliano Vernocchi, con l’aiuto del giovane ingegnere Ian Witteveen, e portata in pista, fra gli altri, da Walter Villa. In scena sono andate anche le gare del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, con vittoria alla coppia Tora-Bellucci, mentre fra le wild card si sono imposti Padovani e Codognesi, precedendo gli esperti forlivesi Davide Rossi e Oreste Zaccarelli (pluricampioni con le storiche) e Curinga in coppia con Dj Ringo. Nella stessa categoria di Pensalfini 4° il riminese Paolo Egidio Orsini (Yamaha), patron del Keope Yamaha del Civ Superbike, e 9° Silvano Fabbri. Nella 600 Supersport 2° il riminese Leardini (Yamaha R6) alle spalle di Daina e davanti a Vari. Fuori classifica perché wild card il faentino Andrea Tamburini, giunto 2° e premiato comunque sul podio. Nelle Superbike ‘96 il faentino Marcello Tamburini si è preso il 2° posto dietro a Lenoci e davanti a Colella. Vittoria per il sammarinese Zani, che con la sua bellissima Benelli 250 si è imposto nella 250 Vintage. Secondo posto per il cesenate Gianni Martinetti (Cagiva Mito per i colori del “Paolo Tordi”), nella 125 Sp, mentre il suo concittadino Matteo Bisacchi (Honda) ha chiuso 6° nella 250 Gp, vinta da Ronzoni (Honda), con Delucchi che si è aggiudicato la 125 Gp, precedendo Peruzzi e Michelotto. Sesto il giovane romagnolo Michele Sanchini (Honda) nella Tt Sp125.