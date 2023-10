Motociclismo, Bulega e Manzi: Romagna da sogno in Supersport

Stefano Manzi si prende la vittoria all’ultimo sorpasso sul neo-campione Nicolò Bulega al termine di un bellissimo duello nella gara Supersport. La sfida fra i due non si esaurisce mai.

I due riminesi si sono affrontati all’ultimo giro in modo corretto e determinato, con sorpassi al limite. Alla fine ha prevalso l’alfiere del team Yamaha Ten Kate, che aveva una gran voglia di rivalsa, visto che la corona mondiale è sulla testa del vicino di ombrellone. Per Bulegas un casco d’oro con una corona disegnata e la solita voglia di vincere. Il ducatista prende il comando, poi lascia sfogare Montella e Manzi che si battono a lungo per il primato.

Al penultimo giro il pilota del Ducati Barni sbaglia marcia in staccata e va largo in curva. Manzi pare destinato alla vittoria, ma Nicolò, fino a quel momento spettatore ravvicinato della lotta per il primo gradino del podio, lo attacca e passa. La risposta di Manzingher è immediata e la sfida fra i due appassionante.

«Mi sono divertito molto - commenta Bulega a fine gara - non avevo lo stesso feeling perfetto di ieri, ma sono soddisfatto. Complimenti a Stefano».

«Di solito in battaglia siamo sempre stati veloci quest’anno - sorride Manzi con baffoni da messicano - quando sono riuscito a lottare sono sempre andato bene. Grazie al mio team».

Montella completa il podio, con Marcel Schroetter 4° con la MvAgusta e Federico Caricasulo (Ducati Althea) 6°, battendo Van Straalen (Yamaha). Il ravennate consolida il 4° posto assoluto in classifica.

Per Andrea Migno 23° posto al debutto con la Honda Petronas, mentre il Vft di San Clemente piazza Abe 26°.

Ultima gara del mondiale Supersport 300 vinta da Mirko Gennai davanti a Jose Luis Perez Gonzales e Dirk Geiger. Il neo campione è l’olandese Jeffrey Buis. Un punto per Devis Bergamini (15°) del Yamaha ProGp di San Clemente, mentre il riminese Alessandro Zanca è 26° in gara e 24° assoluto con 18 punti.