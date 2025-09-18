Motociclismo, a Misano arriva il Mondiale JuniorGp

A pochi giorni dal week-end record del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, che ha fatto registrare oltre 174 mila presenze, Misano World Circuit è già pronto ad ospitare un altro appuntamento di richiamo mondiale. Da venerdì a domenica, infatti, sul tracciato “Marco Simoncelli” andrà in scena il Motor Valley e Emilia-Romagna FIM JuniorGP World Championship, la serie che rappresenta l’anticamera del Motomondiale e che vede impegnati i piloti più promettenti del panorama internazionale.

Quello in scena nella Motor Valley è il 5° round dei 7 in calendario.

Quattro le classi in pista: JuniorGp World Championship, Moto2 European Championship, European Talent Cup e Stock™ European Championship.

Numerosi i piloti italiani al via e, tra quelli “nostrani”, si segnalano il cattolichino Lorenzo Pritelli, recentemente entrato a far parte della VR46 Academy e al debutto nell’European Talent Cup; Insieme a lui il sammarinese Gabriel Tesini, al secondo anno in questo campionato, il pesarese Mathias Tamburini e Leonardo Martinazzi, misanese d’adozione. Oltre alle gare del FIM JuniorGP World Championship scenderanno in pista il National Trophy 1000 e la nuova Ducati V4 Elite Cup.