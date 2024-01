Motociclismo, 100 km dei Campioni di Valentino Rossi: Bartolini deve cedere lo scettro - Gallery

I fratelli Rossi si riprendono le chiavi di casa. Valentino Rossi e Luca Marini hanno vinto la 100 km dei Campioni, battendo Celestino Vietti ed Elia Bartolini, complice una caduta del sarsinate nel finale. Proprio Elia, ma con Lorenzo Baldassarri assente quest’anno, si era imposto nell’edizione 2022. Terzo gradino del podio per Franco Morbidelli e Andrea Migno, con Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia sesti alle spalle di Diogo Moreira-Ferran Cardus e Dennis Foggia-Fabio Di Giannantonio. Al via la pole era di Rossi-Marini a precedere le due coppie arrivate sul podio, con Bez e Pecco quarti. Venerdì nella gara “americana” successo di Marini, seguito da Moreira e Valentino. In pista erano presenti altri romagnoli: Michael Ruben Rinaldi con Lorenzo Gabellini, Mattia Casadei con Suzuki, Alessandro Zaccone con Andrea Mantovani e Mattia Pasini con Filippo Farioli. Ad animare la premiazione il comico Max Angioini e un pubblico di centinaia di amici come Pedro Acosta, Remy Gardner, Augusto Fernandez e Danilo Petrucci.