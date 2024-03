Moto, Gp del Portogallo: Bastianini torna a Portimao, dove il 2023 nero ebbe inizio

Pecco Bagnaia arriva al comando nel tracciato dove dominò nel 2023, mentre Enea Bastianini ritrova il luogo dell’inizio dei patimenti dello scorso anno. Mentre il campione in carica sogna di replicare il doppio successo, sia nella Sprint che nella gara vera e propria, il riminese vuole chiudere i conti con lo sfortunato incidente che gli condizionò l’intera stagione. Vedremo poi se Marco Bezzecchi riuscirà a ritrovare l’intesa che aveva con la Gp22 anche in sella alla Gp23.

Sullo sfondo un Jorge Martin che prova a sfatare il tabù della domenica. Mauro Grassili, nuovo direttore sportivo della Ducati al posto di Paolo Ciabatti passato al motocross, ha detto che Fermin Aldeguer sarà probabilmente in Pramac nel 2025, ma non si è sbilanciato sugli altri piloti. Jorge vuole entrare nel team ufficiale al posto di Enea e l’ha detto chiaramente anche ieri.

Marc Marquez vuole continuare a scoprire la Ducati e il limite che può raggiungere. In casa Gresini attendono il giorno in cui Marc sarà capace di guidare come sa anche un mezo come la rossa.

Gli avversari più ostici sembrano al momento Ktm-GasGas, con il “cagnaccio” Brad Binder e il giovane sfrontato Pedro Acosta. Certo Aprilia, fino alla Sprint race di Losail, sembrava una contendente per podio e vittoria con un Aleix Espargarò che più invecchia e più va forte. Ma durante il Gran Premio del Qatar le RsGp sono sparite dalle posizioni di vertice, eppure Aleix era andato a ‘nanna’ convinto che avrebbe potuto vincere il giorno dopo: il mistero sarà stato risolto dai tecnici di Noale?

Bezzecchi non si nasconde

«Portimao è davvero una delle piste più belle del calendario. Complicata, impegnativa a livello fisico, ma allo stesso tempo molto divertente. L’anno scorso qui sono andato forte, quest’anno al momento sto facendo un po’ più fatica, ma sono contento dei progressi fatti durante il week-end di gara in Qatar. Con tutta la squadra continueremo a lavorare, soprattutto sulla frenata e l’inserimento. L’obiettivo è avvicinare il gruppo dei più veloci e divertirci su questo tracciato così particolare».

Bastianini alla riscossa

Enea conta di cancellare il ricordo del contatto portoghese con la Ducati di Luca Marini, che lo ha travolto facendolo ruzzolare a terra nella Sprint. La conseguenza è stato un infortunio a una spalla da cui ha impiegato mesi per rialzarsi. «Sono felice di tornare a Portimão per la prima gara europea della stagione. È una pista davvero particolare e a fine gennaio ci siamo allenati qui con la Panigale V4S. Ho un conto in sospeso con questo tracciato: lo scorso anno non avevo corso a causa dell’infortunio riportato dopo la caduta nella Sprint. Il primo Gran Premio della stagione in Qatar è andato bene, ma onestamente mi aspettavo di ottenere qualcosa in più; perciò, proverò a riscattarmi questo fine settimana».