“Dai dai Gresini!”: dagli Alluvionati del Liscio ecco l’inno per il team faentino al Motomondiale 2024

Gli Alluvionati del Liscio, neonata formazione faentina guidata dal fisarmonicista Alvio Focaccia e prodotta da Giordano Sangiorgi, patron del MEI e dei Santa Balera, escono l’ 8 marzo con il brano inedito “Dai, dai Gresini!”, inno ufficiale del Team Gresini al Motomondiale 2024. Il brano è stato scritto dal fisarmonicista Alvio Focaccia insieme al cantautore Claudio Toschi, registrato presso Le Dune Recording di Loris Ceroni ed edito e prodotto da Materiali Musicali, organizzatore del MEI -Meeting delle Etichette Indipendenti. Così Nadia Padovani, titolare del Team Gresini: “È un piacere e allo stesso tempo un onore poter unire il mondo delle corse e il mondo della musica, e lo è ancora di più quando è il nostro territorio ad unirci. Ringrazio di cuore Giordano Sangiorgi e gli Alluvionati del Liscio per questo brano a noi dedicato e per la passione con cui hanno lavorato al nostro fianco per questo inno. Lo porteremo con noi in ogni tappa del mondiale, sicuri di poter insieme tenere alta la “bandiera” della nostra Emilia Romagna” e della Motor Valley”. II brano sarà diffuso a partire dal 10 marzo in tutte le tappe dei Gran Premi del Motomondiale nel mondo e si lavorerà all’allestimento di un paio di eventi di presentazione nei circuiti del Mugello e di Misano.