Addio al forlivese Umberto Giorgio Trevi, anima dell’autodromo di Misano

E’ morto all’età di 83 anni il noto imprenditore forlivese e socio del Lions Club Valle del Bidente, Umberto Giorgio Trevi. Oltre ad aver gestito società private, Trevi è stato consulente in fase di costruzione, progettazione e sviluppo dell’Autodromo a livello mondiale nella Santa Monica Spa (Misano World Circuit) nonché Amministratore in continuità per trenta anni, ricoprendo le cariche apicali della società sino al 2017. Dal 1995 al 2005 è stato socio Fondatore e vice presidente della Banca Popolare di Forlì nonché membro del Collegio Sindacale del Cons. Banche Popolari CoBaPo – Bologna ed è stato impegnato per anni anche nella Camera di Commercio di Forlì con vari incarichi.

Ad annunciare la scomparsa e a ricordare la figura di Umberto Giorgio Trevi è Il Governatore del Distretto Lions 108 A, Stefano Maggiani. «È con commozione e con dolore che comunico ai Soci del Distretto Lions 108 A la triste notizia della scomparsa del nostro PDG e Caro Amico Lions Umberto Giorgio Trevi, Socio del Lions Club Forlì Valle Del Bidente. Lo ricordo con grande affetto, sia per l’amicizia personale, sia per la sua presenza nella mia formazione. Ho avuto con Lui con un confronto diretto e leale che ci ha unito anche nelle nostre diversità, come da buoni Lions. Umberto Giorgio Trevi è stato un Lions impegnato e sensibile, è stato un riferimento per il Suo Lions Club Forlì Valle Del Bidente e per il nostro Distretto, ma è stato anche una figura di rilievo nel panorama economico e imprenditoriale di Forlì-Cesena - sottolinea Maggiani - , con un lungo cursus honorum che lo ha visto ricoprire ruoli di presidente di Ance Forlì-Cesena e Fondatore della Banca Popolare di Forlì, oltre ad essere Probiviro nell’associazione. Ha ricoperto anche incarichi di presidenza in diverse società sportive. Alla Sua Famiglia, ai Soci del Lions Club Forlì Valle Del Bidente giungano le mie personali condoglianze, quelle del Distretto Lions 108 A e del Consiglio dei Governatori del MD 108 Italy».

Umberto Giorgio Trevi lascia la moglie Milena e i figli Claudia e Marco. Da oggi sarà possibile salutare e rendere omaggio alla salma presso la camera mortuaria dell’Ospedale G. Morgagni di Forlì. I funerali dell’imprenditore si svolgeranno martedì 9 settembre alle 10,30 nella Parrocchia San Giovanni Evangelista.

