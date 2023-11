1.931 chilometri in un giorno su uno scooter elettrico: il verucchiese Roccoli nel Guinness dei primati

Massimo Roccoli si prende il record mondiale di chilometri percorsi in 24 con un mezzo elettrico ed entra nel Guinness dei primati. Il pilota verucchiese ha fatto parte del team allestito da VmotoSoco per dare l’assalto al primato, in sella a uno scooter. Sul tracciato “Tazio Nuvolari” di Cervesina, il romagnolo, insieme a quattro compagni, fra piloti e tester, ha percorso 1931 chilometri in 24 ore con uno scooter elettrico Cpx Pro. A rendere l’impresa più complessa il passaggio sul nord Italia della tempesta Ciaran, che ha tormentato i piloti, con pioggia e vento freddo.

«Sono orgoglioso di aver superato un’altra sfida - ha commentato Roccoli, sei volte campione italiano - insieme al team VmotoSoco abbiamo scritto una nuova pagina nella storia dei record. La più lunga distanza percorsa da uno scooter elettrico in 24 ore da un team in staffetta è nostra. Non abbiamo solo infranto il precedente record, ma lo abbiamo spinto oltre di 151 chilometri, dimostrando la potenza e l’affidabilità del Cpx Pro di serie. Un enorme grazie ai compagni di squadra, piloti e giornalisti, che hanno condiviso la passione per questa avventura epica».

Hanno preso parte all’impresa Valerio Boni, giornalista e veterano endurance, Begoña Calvo Morillo, redattrice “Motociclismo España” e istruttrice di guida, Alberto Cecotti, tester e istruttore di guida e Stefano Gaeta redattore di “Dueruote” e tester.