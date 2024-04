Imola, è morta Anna Maria Loreti, anima della Clai volley

Si è spenta ieri Anna Maria Loreti, moglie di Francesco Spadoni, fondatore della pallavolo Clai scomparso un anno fa. Lo ha annunciato il figlio Luca sui social. «Mamma ha raggiunto babbo ieri sera alle 21 – ha scritto -. Il cammino della vita è spesso in salita. Per mamma è stato così con quattro figli, un marito ingombrante, una società sportiva, un’azienda agricola, l’impegno in parrocchia. Un mio amico mi ha detto che mamma non giudicava nessuno e chi varcava la soglia di casa era un altro figlio/a. Forse è questo il senso della nostra minuscola esistenza in questo ignoto e infinito universo: accogliere la vita in ogni suo atomo».

La Clai Imola si è stretta attorno alla famiglia: «L’intera società si stringe intorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore. Ora anche Anna, insieme a Francesco, tiferà Clai in prima fila da lassù» è stato il commento della società.

Il cordoglio del sindaco

Così il sindaco Panieri in una nota: “Ho appreso con dolore della scomparsa di Anna Maria Loreti, per decenni presidente della Csi Clai Imola, realtà che ha cresciuto e avviato alla pallavolo e allo sport diverse generazioni di ragazze. Insieme al marito Francesco Spadoni, è stata la fondatrice di un’avventura che oggi anima e rende orgogliosa tutta la nostra comunità. La sua passione ha rappresentato un valore importante per tutti noi e l’eredità che lasciano, per cui le saremo sempre profondamente grati, è un grande patrimonio di educazione, valori e impegno dedicato agli imolesi e ai più giovani. In questo momento di sofferenza, esprimo le condoglianze e la vicinanza della Città di Imola, dell’Amministrazione Comunale e mio personale alla famiglia di Anna Maria e alle persone a lei più care”.