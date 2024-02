Ginnastica artistica A1, Romagna Team 2° nella tappa di Montichiari mentre in campo femminile la Renato Serra Cesena chiude al 4° posto

Un inizio con il botto per le squadre romagnole che prendono parte al campionato italiano di A1 di ginnastica artistica. Si è appena conclusa la prima tappa, andata in scena a Montichiari, e in campo maschile subito a podio il Romagna Team. Pur senza lo spagnolo Abad, la squadra cesenate guidata dal tecnico Germani ha infatti chiuso al 2° posto con un totale di 241,700 punti. La vittoria di tappa è andata ai campioni italiani in carica della Virtus Pasqualetti Macerata con 243,350 punti. Tutti bravissimi i portacolori del Romagna Team, con il nazionale Lorenzo Minh Casali che è stato il migliore del lotto al corpo libero.

In campo femminile, la Renato Serra Cesena si dimostra subito squadra da Final Six, chiudendo con un ottimo 4° posto con 154,200 punti. Le bianconere hanno sfiorato il podio (Trieste terzo con 155,150 punti) mentre le prime due, le tricolori del Brixia e Civitavecchia, hanno fatto il vuoto. Non ha brillato, tra le cesenati, la nazionale olandese Volleman mentre va segnalato l’ottimo volteggio della tredicenne Vittoria Ferrarini (13,700). Ottimo il 7° posto di Riccione, che ha chiuso con 148,700, a sei decimi dal 6° posto occupato dalla Ginnastica Heaven (che se confermato al termine delle tre tappe darà diritto a partecipare alla Final Six che assegna lo scudetto). In zona retrocessione, invece, la Biancoverde Imola, che ha chiuso al 10° posto con 145,900, ma con un distacco dalla salvezza di meno di un punto, dunque ampiamente recuperabile nelle prove di Ancona a fine mese e di Ravenna il 7 aprile.