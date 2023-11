Coppa Italia C, Troise festeggia il passaggio del turno: «Mi è piaciuta la mentalità»

Emanuele Troise festeggia la vittoria-qualificazione del Rimini, che avanza agli ottavi di finale di Coppa Italia ma soprattutto centra la terza vittoria consecutiva e tutte senza gol al passivo: «Ci sono tanti aspetti positivi - dice - volevamo il passaggio del turno e mi è piaciuta la mentalità con la quale abbiamo affrontato la partita al di là degli interpreti, alcuni non giocavano da diverso tempo. Lo spirito è rimasto invariato, per quanto riguarda il contenuto della partita ci sono stati momenti di sofferenza, non è stato semplice fronteggiare la loro gestione della palla, aspetto in cui gli umbri hanno dominato. Potevamo fare qualcosa in più ma ci siamo difesi bene, confermando compattezza e spirito di sacrificio».

Francesco Baldini, che vive a San Marino, ha ritrovato il suo ex compagno di squadra Troise nei panni di allenatore: «Dispiace per il risultato ma ho visto bene i numerosi giovani in campo. Ho rincontrato Emanuele molto volentieri, penso che il Rimini abbia fatto per un’ottima scelta. Come me ha fatto gavetta, ha lavorato nel settore giovanile, poi in serie D e si è messo in discussione. A Napoli me lo sono “cresciuto”: ricordo un ragazzo educato, gentile e facile da coccolare in grado di giocare subito partite importanti».