Tour in Romagna, Bardet in maglia gialla a Rimini: “Incredibile, c’era pure il vento contro” - Gallery: il muro di folla al traguardo

“Cosa devo dire? Questo è un finale da sogno. Era uno degli obiettivi della mia carriera indossare un giorno la maglia gialla”. Romain Bardet racconta cosi’ l’emozione di indossare il simbolo del primato del Tour de France al termine della prima tappa, Firenze-Rimini, arrivato insieme al compagno di squadra nel team Dsm-Firmenich Postnl, l’olandese Frank Van der Broeck, resistendo al ritorno del gruppo sul lungomare. “È la prima volta - ha detto il francese - che ho cominciato il Tour sorridendo e non divorato dalla pressione. Sapevo di dover soffrire, conoscevo bene le ultime salite, non avevo niente da perdere. Mi sentivo bene oggi. Non ho parole, Frank avrebbe meritato anche sempre di me. Alla fine avevamo anche il vento contro. È stato incredibile”.