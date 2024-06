Tour de France in Romagna, l’appennino forlivese si popola di tifosi VIDEO

Il valico dei Tre Faggi (930 metri) primo Gpm del Tour 2024 è stato preso d’assalto fin dalle prime ore di venerdì dagli appassionati in camper o con le tenda pronti per una notte al chiaro di luna in attesa di veder salire i ciclisti diverso l’ultimo avamposto della Toscana visto che da qui inizia la discesa di 16 chilometri che dopo 3 chilometri segna l’ingresso in Romagna.

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Il primo centro abitato, Premilcuore, si raggiunge al termine di una discesa di curve e controcurve con i tifosi che in maggioranza saranno assiepati con anche il sindaco Sauro Baruffi, al ponte della Rocchetta di fronte all’omonimo albergo che riapre dopo due anni. Premilcuore è un paese di giallo vestito, non c’è casa, balcone o terrazzamento, ma anche ponte sul Rabbi, ringhiera o giardino che non sia stato decorato con il colore della maglia del Tour. D’altra parte, è la prima volta in assoluto che una corsa di questa importanza fa capolino da queste parti che il giro d’Italia aveva solo sfiorato e quello di Romagna sempre ignorato. L’asfalto è liscio e scorrevole, anche la perturbazione che in settimana ha flagellato l’alto Rabbi scatenandosi soprattutto lungo i due chilometri fra Ontaneta e il podere Canetole è ormai alle spalle. Anche se in località Castellina, dove la furia dell’acqua aveva divelto il guard rail, la carreggiata è stata riassestata seppure in maniera provvisoria con autocarri che nei giorni scorsi hanno fatto la spola per liberare gli scoli laterali e la strada dalla terra trascinata dalla furia dell’acqua. Il Tour è davvero una festa di popolo.