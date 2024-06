Alle 12.15 in punto il plotone di ciclisti ha lasciato Cesenatico dopo un conto alla rovescia in francese che si è trasformato in italiano negli ultimi 10 numeri. I ciclisti hanno cercato di ripararsi o all’ombra o nei pullman fino all’ultimo secondo per evitare la calura di una giornata particolarmente afosa. Nota curiosa: la bandella che divideva i ciclisti dalla stampa riportava la data del 1° luglio e la città di Piacenza, sede di partenza della terza tappa Piacenza-Torino.