Poco dopo le 13, la seconda tappa del Tour de France è transitata davanti alla basilica di Sant’Apollinare in classe, per l’ammirazione dei telecronisti Rai, che hanno ricordato in diretta anche la grande passione dell’artista Gustav Klimt per i mosaici di Ravenna. “Guardate che meraviglia la basilica”, il commento in coro di Stefano Rizzato, Davide Cassani e Fabio Genovesi.