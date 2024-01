Il grande Marco Pantani avrebbe compiuto 54 anni. Venerdì 16 febbraio lo spettacolo “Il mio nome è Marco” al Victor di San Vittore di Cesena

Tanti auguri Marco. Oggi Marco Pantani avrebbe compiuto 54 anni. Uno dei più grandi ciclisti di sempre era nato il 13 gennaio 1970 a Cesena, e ci ha lasciato il 14 febbraio 2004 con la tragica scomparsa al Residence Le Rose di Rimini. Professionista dal 1992 al 2003, ottenne in tutto 46 vittorie in carriera con i migliori risultati nelle corse a tappe vincendo un Giro d’Italia, un Tour de France e la medaglia di bronzo ai mondiali in linea del 1995.

Spazio Pantani

Anche questa ricorrenza non è stata banale e, per rendere la festa ancor più brillante e colorata, il regalo di “Spazio Pantani” destinato a Marco sarà fruibile ad una cerchia di amici, ben visibile e delineata, che si daranno appuntamento venerdì 16 febbraio alle 21 al Teatro Victor di Cesena in occasione di una nuova tappa del progetto teatrale “Il mio nome è Marco”.

In scena, come da ormai piacevole consuetudine, il Teatro delle Lune di Cesena, con la partecipazione straordinaria del cantautore Gianni Drudi. In cabina di regia invece un pool di amici della prima ora di Marco Pantani: Coop. Amicizia San Vittore/Cineteatro Victor, Polisportiva S. Vittore, Gruppo Ciclistico “Alfio Tani” S. Vittore, Gruppo Ciclistico “Marco Pantani” di Borello. A nobilitare l’evento, il patrocinio del Comune di Cesena.

Il desiderio di riabbracciare il Pirata si è finalmente concretizzato, come spiega Fausto Aguzzoni, presidente Coop. Amicizia San Vittore: “La passione sportiva e il ricordo di Marco Pantani ci hanno spinto a ritrovarci in comunità di intenti per proporre lo spettacolo teatrale “Il mio nome è Marco”. A distanza di vent’anni da quella fatidica data, vogliamo ritrovarci al “Victor” di San Vittore per onorare e celebrare le sue imprese sportive. Sarà la prima volta che questo evento viene proposto nella realtà di Cesena. Il progetto ha potuto concretizzarsi in virtù dell’intervento di alcuni amici e sponsor, ai quali vanno i dovuti ringraziamenti. E’ intenzione dei promotori riempire la sala, coinvolgendo tanti appassionati di ciclismo e dello sport in generale. Pantani, con le sue gesta, ha fatto sognare, risvegliando la passione del ciclismo e suscitando entusiasmo. Tutto questo non va dimenticato. Ci auguriamo di coinvolgere anche ciclisti che hanno condiviso con Marco la pratica sportiva a livello professionistico, condividendo fatica e passione. Attraverso la loro auspicata presenza/testimonianza e con lo spettacolo teatrale, rinnoveremo con efficacia il ricordo del nostro caro campione. Ringrazio il sindaco di Cesena Enzo Lattuca e tutta l’amministrazione comunale per la concessione del patrocinio”.

Lo spettacolo “Il mio nome è Marco”

Il progetto nasce da un’idea del giornalista e scrittore Corrado Neggia e dell’attrice Monica Briganti, che ha coinvolto lo Spazio Pantani e il “Teatro delle Lune” di Cesena per realizzare un grande evento in ricordo di Marco Pantani; un evento da portare in luoghi simbolo della carriera del Pirata. Nel cast Monica Briganti, Mirko Ciorciari, Maurizio Mastrandrea e Alessandro Pieri. Musiche a cura del cantautore Gianni Drudi. Regia di Monica Briganti. Project manager: Corrado Neggia. Info e prenotazioni: telefono 375 6700022.

Il Tour gli renderà omaggio

Sulle strade di Cesenatico si attende la seconda tappa del Tour del France 2024, che il 30 giugno partirà dalla città del Pirata e arriverà a Bologna dopo 200 chilometri pianeggianti. È stata individuata l’area in cui sorgerà il villaggio gara, in zona stadio. Anche il percorso cittadino è stato definito, mentre restano da decidere le iniziative per accogliere la Grande Boucle. Quel che è certo è che gireranno per il mondo immagini da cartolina di Cesenatico, grazie a riprese dall’alto. Più in generale, il passaggio in Italia della corsa, che non ha precedenti, sarà una vetrina per tutti i territori toccati: quelli tra Firenze a Rimini il 29 giugno, tra Cesenatico e Bologna il giorno seguente e poi tra Piacenza a Torino, mentre la quarta tappa sarà condivisa da Pinerolo a Valloire, già in territorio transalpino.

La tappa di Cesenatico prenderà il via alle 12 di domenica 30 giugno e con i corridori si muoveranno mille veicoli, tra cui cento della carovana pubblicitari. Per quel che riguarda le iniziative promo, si punterà su quelle in ricordo di Pantani (con gigantografie), il grattacielo si illuminerà di “giallo Tour”, lo Spazio Pantani verrà valorizzato e sarà ben visibile il giallo delle bandane.