Il forlivese Matteo Malucelli concede il bis in Giappone: a Tokyo batte in volata Rhys Bitton

Dopo la vittoria nella tappa inaugurale di Kyoto, Matteo Malucelli concede il bis in Giappone e vince l’ultimo sprint a Tokyo. Per il suo team nipponico Ukyo è un trionfo visti anche i due successi di tappa e la vittoria finale del pesarese Carboni. Il successo conquistato nella caotica domenica della capitale giapponese è arrivato dopo una tappa corta e velocissima (104 km) all’interno di un circuito pianeggiante. Malucelli ha battuto in volata il britannico Rhys Bitton (Saint Piran) e il giapponese Hayato Okamoto (Aisan).