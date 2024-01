Ciclismo, “Via del Sale”: il 5 aprile un incontro speciale a Cervia aspettando il Tour

In arrivo grandi novità per la 27esima edizione della Granfondo Via del Sale Fantini Club, in programma dal 5 al 7 aprile a Cervia. In attesa del Tour de France, che quest’anno, per la prima volta nella storia, partirà dall’Italia ed avrà il Km 0 della seconda tappa proprio sul lungomare di Cervia, dove si affaccia il Fantini Club, il programma degli eventi collaterali della Via del Sale si aprirà con un esclusivo “evento nell’evento” dedicato proprio al Tour.

L’appuntamento è venerdì 5 aprile, presso il Ristorante Calamare del Fantini Club, per una serata di anteprima del Tour, organizzata in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, a cui parteciperanno autorità e grandi ospiti del mondo del ciclismo, fra cui alcuni fra i partecipanti e vincitori delle scorse edizioni del Tour. La cena sarà aperta a tutti gli appassionati, che potranno conoscere i propri idoli ed ascoltarne aneddoti e curiosità legate alla mitica corsa ciclistica che attraversa la Francia.

I grandi campioni ospiti della serata saranno protagonisti anche nel pomeriggio di sabato 6 aprile, in occasione della conferenza stampa di presentazione della Granfondo Via del Sale, e domenica mattina ai nastri di partenza della gara. Un ulteriore appuntamento dedicato al Tour, infine, è in programma il 6 aprile alle 17 l’evento di apertura della rubrica degli Incontri con l’autore del Fantini Club vedrà protagonista Beppe Conti, firma illustre del giornalismo sportivo italiano.

Iscrizioni aperte

Le iscrizioni alla Granfondo Via del Sale Fantini Club sono aperte sul sito granfondoviadelsale. Per chi iscrive entro il 26 febbraio la quota di iscrizione è di 40 euro. Salirà poi a 45 euro dal 27 febbraio. Nella quota sono inclusi il pacco gara, quattro punti ristoro, assistenza tecnica e sanitaria, pasta party al Fantini Club e medaglia all’arrivo.