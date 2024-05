Il primo Giro d’Italia non si scorda mai. Il faentino Manuele Tarozzi era l’unico romagnolo presente al Giro d’Italia, al debutto nella corsa rosa e con il dogma di andare in fuga il più possibile. E alla fine la pagella del ciclista della VF Bardiani è più che discreta con il faentino che è riuscito a portare anche al Giro il suo modo di correre “alla Tarozzi” e a trasmettere tutta la sua genuinità romagnola. E il pubblico lo ha ripagato.

Tarozzi, prima del Giro aveva detto che voleva divertirsi. Si è divertito?

«Sì, mi sono divertito e tanto. Non avevo mai corso al Giro e soprattutto non avevo mai affrontato una corsa così lunga. La passione del pubblico a volte ti travolge ed è stato bellissimo passare tutto il giorno in fuga nella tappa romagnola e condurre in testa alla fuga attraversando la mia Faenza. Anche nella penultima tappa, quando siamo saliti sul Monte Grappa, il tifo era impressionante e in tantissimi mi riconoscevano e mi incitavano. E io non avevo idea minimamente di chi fossero. È stato bellissimo».

Un Giro che tra l’altro ha fatto in crescendo. La sua settimana migliore è stata la terza.

«Nelle prime tappe sono rimasto abbastanza attendista e poi ho avuto una serie di problemi fisici nella tappa dello sterrato di Rapolano. Non stavo bene e sono state necessarie un paio di tappe e anche il giorno di riposo per recuperare le energie. La seconda e la terza settimana sono state decisamente più positive, stavo bene e ovviamente mi sono lanciato all’attacco con molta più convinzione».

Del suo Giro rimarranno i tanti chilometri di fuga. Ha dei rimpianti?

«Qualche rimpianto ce l’ho. Sapevo che la tappa di Sappada era destinata a vedere arrivare la fuga e quando sono riuscito a entrarci dentro mi ero convinto di poter lottare per la vittoria. Ho provato ad allungare prima dell’Intergiro (vincendolo, ndr) e speravo che qualcuno mi seguisse per poi affrontare il Duron con qualche decina di secondi di vantaggio. L’11° posto finale non mi soddisfa completamente».

Ha mai avuto modo di affiancare Pogacar durante uno dei suoi affondi?

«Pogacar si è confermato semplicemente di un altro pianeta. Penso che l’unico atleta in grado di batterlo sia Vingegaard, mentre per tutti gli altri è semplicemente un marziano. Purtroppo non ho mai avuto modo di vederlo scattare da vicino o di essere ripreso da lui mentre ero in fuga. L’unico giorno in cui mi sono messo in testa di provare a rimanere nel gruppo dei migliori è stata nella tappa del Monte Grappa, ma non sono riuscito a resistere per tantissimo. Il mio compagno Pellizzari, è stato invece raggiunto due volte e mi ha detto che era semplicemente impossibile restargli a ruota».

Finito il Giro è lecito pensare ai prossimi obiettivi.

«Il prossimo obiettivo sarà il 15 giugno, quando sposerò la mia Silvia. Avrei dovuto correre anche il Giro di Slovenia negli stessi giorni, ma evidentemente non avevo calcolato benissimo la sovrapposizione delle date (Tarozzi ride, ndr). Dopo il matrimonio, invece, tornerò a gareggiare nel campionato italiano in programma a fine giugno».