Anche il grande Ercole Baldini in 4 nuovi francobolli dedicati ai miti del ciclismo. Poste Italiane comunica che il 27 novembre verranno emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “lo sport” dedicati al ciclismo e ai ciclisti italiani campioni del mondo: Libero Ferrario, Ercole Baldini, Vittorio Adorni, Felice Gimondi, relativi al valore della tariffa A pari a 2,90 euro per ciascun francobollo.