Ciclismo, Malucelli, un 2025 da ricordare: “Vorrei correre per altre 4 stagioni”

Approdare nel World Tour a 31 anni e vincere otto gare. Se per l’Astana l’ingaggio di Matteo Malucelli poteva essere considerato una scommessa, è lecito affermare che questa è stata vinta. E che vale la pena replicare anche per le stagioni 2026 e 2027, con il velocista romagnolo. Ma dopo una stagione condita da otto vittorie, quinto posto assoluto nella classifica degli sprinter, il nuovo contratto firmato dal forlivese non è più una scommessa ma un BTP biennale a basso rischio e rendimento sicuro.

Malucelli, il suo 2025 è senza dubbio ampiamente positivo. «Sono molto soddisfatto di questa stagione. Mi ero imposto di vincere almeno cinque gare e di conquistare almeno 400 punti nella speranza di aiutare la squadra a salvarsi e rimanere nel World Tour. La Xds Astana ha fatto una stagione incredibile riuscendo a centrare l’obiettivo con anticipo e con un buon margine di punti. Io sono andato ben sopra le mie aspettative, anche se è vero che prima della Malesia le vittorie erano state due. Alla fine ho chiuso con otto successi e 700 punti, un bel traguardo».

Senza la caduta in Malesia, che l’ha costretto ad abbandonare la corsa con ancora tre sprint a disposizione, forse si sarebbe potuti arrivare anche a quota dieci. «Sulla carta è vero, ma per correttezza è giusto dire che il ritiro in Malesia mi ha consentito di presentarmi in Cina più riposato. La vittoria nella classifica finale del “Tour of Taihu Lake” è stata costruita quasi interamente nella prima tappa, che ho vinto e in cui sono stato uno dei pochissimi velocisti a non staccarsi sulle salite. Se avessi concluso il “Tour de Langkawi” mi sarei presentato con 400 km in più sulle gambe e con meno riposo. Invece ero pronto riposato e concentrato sull’obiettivo finale. Forse avrei potuto vincere lo stesso, ma mi piace pensare che la vittoria al “Taihu Lake” sia anche figlia di quel ritiro».

Per un velocista è un’anomalia vincere una corsa a tappe. Lei è già a quota due. Come si conquista una gara a tappe? «In Bulgaria ho vinto quasi per caso, perché il mio compagno Carboni, che guidava la classifica, è caduto nell’ultima tappa e io mi sono ritrovato primo in corsa, senza mai indossare la maglia di leader in gara. In più quella corsa era stata condizionata da vari episodi e non aveva il valore della corsa cinese. Al ‘Taihu Lake’ ho capito il peso della maglia, quanto è stressante difenderla a livello mentale. Ho perso la seconda e la terza tappa perché ho cercato di sprintare ai traguardi volanti, marcare il mio avversario più pericoloso, Aniołkowski, e mi sono logorato mentalmente. Nell’ultima tappa sapevo che la corsa sarebbe stata mia se fossi arrivato sul podio in volata. Ho deciso di cancellare ogni altro calcolo, ogni altro avversario, e correre solo con l’obiettivo dello sprint finale. E ho vinto tappa e corsa».

La Xds Astana le ha rinnovato il contratto per altre due stagioni. Questo le permetterà di pianificare al meglio il prossimo anno. «L’ufficialità del rinnovo è arrivata all’inizio del ‘Tour of Taihu Lake’ e con mia gradita sorpresa, è stata biennale. Avevo avuto qualche segnale positivo, ma non sono mai stato effettivamente certo che mi proponessero il rinnovo. Adesso posso guardare con serenità al prossimo biennio e l’obiettivo è ancora quello di migliorarmi».

Il suo ultimo contratto? «Non lo so, ma personalmente vorrei correre ancora quattro stagioni ad altissimo livello e vorrei farlo nel World Tour. Ho lottato fino all’anno scorso per raggiungere questo livello e non vorrei fare un passo indietro».

Alla sua carriera manca la partecipazione a un grande giro, potrebbe essere il prossimo anno? «I programmi saranno decisi con la squadra a dicembre. È chiaro che mi piacerebbe partecipare a una grande corsa a tappe e ovviamente, da italiano mi piacerebbe che fosse il Giro d’Italia. È un grande stimolo, ma anche una grande incognita, perché in carriera non ho mai disputato una corsa di tre settimane e il mio calendario e la mia preparazione ne uscirebbero rivoluzionati. E da ingegnere, la cosa mi preoccupa abbastanza. Vedremo e, in ogni caso, accetterò ogni decisione della squadra».

