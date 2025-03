Ciclismo, Coppi e Bartali 2025: ecco le squadre

La Settimana Internazionale Coppi e Bartali si sta avvicinando a grandi passi e partirà da Ferrara il 25 marzo per concludersi a Forlì sabato 29 marzo, vedrà al via un mix di squadre WorldTour, Professional e Continental, garantendo un livello tecnico elevatissimo. La gara, articolata in cinque tappe tra Emilia e Romagna, offrirà un percorso variegato, con frazioni adatte sia agli scalatori che agli specialisti delle corse a tappe. Tra le formazioni di punta spiccano squadre che hanno sempre ben figurato nella breve gara a tappe e non solo quali la INEOS Grenadiers, la UAE Team Emirates XRG, che punteranno su talenti emergenti e uomini di esperienza. Occhi puntati anche su Red Bull - BORA - Hansgrohe, Soudal Quick-Step, EF Education - EasyPost e Team Visma, senza dimenticare la presenza di squadre votate all’attacco e allo spettacolo come il Team Polti VisitMalta e la VF Group Bardiani – CSF – Faizanè.

Le squadre partecipanti

World Team EF EDUCATION - EASYPOST (USA) INEOS GRENADIERS (GBR) RED BULL - BORA - HANSGROHE (GER) SOUDAL QUICK-STEP (BEL) TEAM JAYCO ALULA (AUS) UAE TEAM EMIRATES XRG (UAE) XDS ASTANA TEAM (KAZ) TEAM VISMA (NED) Professional Team SOLUTION TECH VINI FANTINI (ITA) ISRAEL - PREMIER TECH (ISR) Q36.5 PRO CYCLING TEAM (SUI) TEAM POLTI VISITMALTA (ITA) TOTALENERGIES (FRA) VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE’ (ITA) WAGNER BAZIN WB (BEL) UNIBET TIETEMA ROCKETS (NED) Continental Team LOTTO DEVELOPMENT TEAM (BEL) TEAM VORARLBERG (AUT) TEAM MBH BANK BALLAN CSB (ITA) GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA (ITA) PETROLIKE (MEX) TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA (ITA) JCL TEAM UKYO (JPN) SAM - VITALCARE - DYNATEK (ITA) S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK (ITA)

Prima tappa Ferrara - Bondeno (Km 174,5 ) 25 marzo

Il via della corsa avverrà da un luogo simbolo: Largo Castello a Ferrara, proprio come nella prima edizione del 2001. Da qui il gruppo affronterà un percorso inizialmente pianeggiante. Il primo tratto prevede un circuito da ripetere due volte, con un GPM dopo 33,5 km. Successivamente, si attraverserà la provincia di Ferrara, alternando lunghi rettilinei e tratti più tortuosi, dove il vento potrebbe giocare un ruolo decisivo. Dopo 106,7 km, il primo passaggio sul traguardo di Bondeno introduce il circuito finale di due giri da 33,9 km ciascuno. Sarà proprio li che conosceremo il nome del primo leader della classifica generale.

Seconda Tappa: Riccione - Sogliano al Rubicone (Km 163,9) 26 marzo

Una frazione dura e spettacolare, con un profilo altimetrico da classica con oltre 3200 metri di dislivello totale. Dopo un primo tratto ondulato nelle colline riminesi, la corsa entra nella Repubblica di San Marino affrontando le prime vere difficoltà altimetriche. La salita di San Leo (4,7 km al 7,4%) segna il primo GPM della giornata, seguito da un tratto misto fino al Passo delle Siepi. Dopo il primo passaggio sul traguardo di Sogliano al Rubicone al 69° km, iniziano i quattro giri dell’ormai classico circuito finale da 23,6 km, caratterizzati dalla salita de “La Ciocca”. Il finale è selettivo: a 300 metri dall’arrivo, una svolta a 180° introduce la durissima rampa di via Giovanni Pascoli, con pendenze fino al 18%, decisiva per decretare il vincitore di giornata sullo stesso traguardo dove in passato hanno trionfato, tra gli altri, Jonas Vingegaard, Diego Ulissi, Mikel Landa e Bauke Mollema.

Terza Tappa: Riccione - Cesena (Km 142,1) 27 marzo

Una frazione insidiosa e movimentata, perfetta per attacchi da lontano. Dopo una prima parte simile alla tappa precedente, si affrontano le rampe di Monte Olivo e Verucchio, ideali per scremare il gruppo. Il circuito intermedio da ripetere due volte include la salita di Sorrivoli (1 km al 13%), un vero e proprio muro che renderà difficile il controllo della corsa. L’ultimo tratto di gara prevede un altro circuito con l’ultima salita di giornata a Diolaguardia, prima di una discesa tecnica verso Cesena. Gli ultimi chilometri sono molto tecnici, e potrebbero favorire un arrivo incerto.

Quarta Tappa: Brisighella - Brisighella (Km 150,4) 28 marzo

Tappa che ricalca il percorso dell’edizione precedente, con un circuito iniziale da ripetere tre volte, caratterizzato dalla salita del Monticino. Il finale prevede due giri su un anello più breve che aggiunge la salita di Rio Chiè, breve ma con un tratto al 10% che potrebbe rivelarsi determinante. A poco più di 5 km dall’arrivo si affronta l’ultimo scollinamento, seguito da una discesa tecnica prima del finale impegnativo: gli ultimi 400 metri sono in salita e caratterizzati da curve in rapida successione, rendendo fondamentale la scelta del tempismo per lanciare lo sprint decisivo.

Quinta Tappa: Brisighella – Forlì (km 132,5) 29 marzo