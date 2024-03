Ciclismo, che sfortuna per Baroncini: cade e si frattura del gomito destro. Malucelli secondo a Taiwan

Ancora tanta sfortuna sulla strada di Filippo Baroncini. Dopo l’ottimo 11° posto di mercoledì nella Danilith Nokere Koerse in Belgio, ieri il massese è caduto rovinosamente su un tratto in pavé al Gran Prix de Denain quando si trovava nel primissimo gruppo inseguitore. La caduta è stata innescata dallo scivolone dello svizzero Kung, che guidava il plotoncino e che ha causato un autentico strike da bowling. Baroncini è caduto con il compagno Molano ed è stato costretto al ritiro. In serata l’amarissimo verdetto: frattura del gomito destro e operazione immediata. Nei prossimi giorni il ritorno a casa per cominciare il recupero e la riabilitazione.

Malucelli beffato allo sprint a Taiwan

Ancora un secondo posto per Matteo Malucelli al Tour de Taiwan. Ma questa volta la piazza d’onore fa male, con il forlivese che è stato rimontato da Itamar Einhorn (Premier Tech) negli ultimissimi metri sul traguardo finale di Kaousiung City. Per il forlivese del team giapponese Uyko la piccola consolazione di essersi aggiudicato la maglia verde della classifica a punti, che è definitiva considerando che la volata di Kaousiung ha sancito la fine della corsa a tappe sull’isola di Formosa.

Se nella prima volata a Taipei Malucelli era stato troppo attendista, ieri il forlivese ha condotto la volata in prima persona e sembrava essere lanciato verso la prima vittoria stagionale. Ma questa volta lo specialista in rimonte è stato rimontato. Sul traguardo si sono presentati in tre allo stesso momento: Einhorn, Malucelli e lo spagnolo Peñalver (Polti) con il fotofinish che ha sancito questo ordine d’arrivo. Per Malucelli la prima esperienza stagionale in Asia si chiude con due secondi posti, la maglia verde della classifica a punti e la consapevolezza di essere ancora un velocista in grado di lottare per il successo nelle gare di secondo piano. Manca solo la vittoria, che non arriva dallo splendido successo nella tappa inaugurale del Giro di Sicilia nell’aprile ’22.