Ciclismo, Amadori: «Dopo tre Mondiali vorrei il Tour de l’Avenir»

Ciclismo
Il Ct dell’Italia Under 23 Marino Amadori portato in trionfo dai suoi ragazzi
Il Ct dell’Italia Under 23 Marino Amadori portato in trionfo dai suoi ragazzi

Quando Lorenzo Mark Finn ha alzato le braccia al cielo a Kigali, in Ruanda, conquistando l’oro mondiale Under 23 nella prova in linea, non ha solo firmato una bella vittoria: ha scritto un nuovo capitolo della leadership tecnica di Marino Amadori.

Un successo che fa eco a quanto fatto nel 2021 con il romagnolo Filippo Baroncini, oro mondiale Under 23 alle Fiandre, trionfo ottenuto grazie a una corsa perfetta, ben supportata da tutto il gruppo azzurro.

Amadori, originario di Predappio, è una voce autorevole del ciclismo nazionale, capace di coniugare esperienza da corridore (vittorie importanti in Italia nei suoi anni da pro) e occhio lungo per i giovani talenti.

Da molti anni commissario tecnico della nazionale Under 23 su strada ha costruito progetti che guardano al domani, puntando su crescita tecnica, tattica e mentale. La sua spedizione a Kigali nel Mondiale 2025 è stato un capolavoro di strategia e fiducia. Finn ha dominato una gara difficile, Amadori ha dichiarato: «Ci abbiamo creduto provandoci con convinzione».

Filippo Baroncini, nel 2021, aveva già dato prova di forza, con attacco decisivo, squadra perfetta, vittoria in solitaria alle Fiandre, dimostrando che le vittorie non vengono mai per caso. Ma il presente è bello soprattutto se diventa spinta verso il futuro. E Amadori lo sa bene: nei suoi progetti c’è spazio per i ragazzi emergenti, per territori come la Romagna che hanno sempre dato corridori forti, in pista o su strada, per chi vuole misurarsi con i migliori. Il tecnico ricorda che nel 2024-25 ha dovuto affrontare cambi regolamentari, modifiche nelle convocazioni, gestire la gioventù spesso sotto pressione.

Guardando a Kigali, quanto è importante, per lei, confermare la vittoria conquistata con Finn dopo quanto fatto con Baroncini?

«È la dimostrazione di una continuità. In sei campionati Mondiali Under 23 abbiamo vinto tre titoli conquistati da Battistella, Baroncini e Finn, più quello a cronometro di Milesi. Significa che in Italia ci sono atleti di alto, altissimo livello e che nelle categorie giovanili, grazie a società e dirigenti, si sta lavorando benissimo».

Cosa l’ha colpita del Ruanda?

«Una bella sorpresa positiva. Kigali è una città molto bella, organizzata, accogliente. Certo, appena fuori c’è ancora tanta povertà, ma spero che un evento di livello internazionale come questo possa aiutare il Paese a crescere».

Quali sono, nella sua visione, le leve principali per continuare a far emergere talenti da territori come la Romagna? E qual è il suo giudizio su corridori come Enea Sambinello?

«In Romagna, come nel resto d’Italia, non è facile coinvolgere i giovani: oggi ci sono sport più moderni e più sicuri. Ma non bisogna arrendersi. Grazie ai circuiti protetti e alle società storiche qualche atleta emerge. Penso a Enea, ottimo giovane già azzurro ai campionati Europei, autore tra l’altro di una bella prestazione».

Negli ultimi anni l’Uci ha introdotto regole che limitano la partecipazione degli Under 23 con licenza World Tour. Come impattano sul suo lavoro?

«Era giusto che l’Uci intervenisse. Oggi è più semplice per noi tecnici avere certezze sugli atleti che possiamo seguire, vederli crescere nelle gare di categoria, confrontarsi spesso tra di loro, senza le squadre professionistiche».

Rispetto alle generazioni precedenti, quali sono i pregi e i difetti dei ragazzi della classica “Generazione Z”?

«Dal 2010 a oggi gli atleti hanno fatto passi da giganti. Gli Juniores sono già vincenti con corridori più grandi, grazie a squadre molto attrezzate. Sono super preparati a 360 gradi, ma forse serve ancora lavorare sulla gestione e sull’equilibrio».

Quale corsa manca a Amadori vincere nelle vesti di Ct?

«Direi il Tour de l’Avenir. Ci siamo andati vicini tante volte. L’ultimo italiano a vincerlo fu Baronchelli nel 1972. Mi auguro che nel 2026 Finn riesca a farcela, anche se correrà con la squadra di club. L’importante è che sia un italiano».

