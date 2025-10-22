Ciclismo, Amadori: «Dopo tre Mondiali vorrei il Tour de l’Avenir»

Quando Lorenzo Mark Finn ha alzato le braccia al cielo a Kigali, in Ruanda, conquistando l’oro mondiale Under 23 nella prova in linea, non ha solo firmato una bella vittoria: ha scritto un nuovo capitolo della leadership tecnica di Marino Amadori.

Un successo che fa eco a quanto fatto nel 2021 con il romagnolo Filippo Baroncini, oro mondiale Under 23 alle Fiandre, trionfo ottenuto grazie a una corsa perfetta, ben supportata da tutto il gruppo azzurro.

Amadori, originario di Predappio, è una voce autorevole del ciclismo nazionale, capace di coniugare esperienza da corridore (vittorie importanti in Italia nei suoi anni da pro) e occhio lungo per i giovani talenti.

Da molti anni commissario tecnico della nazionale Under 23 su strada ha costruito progetti che guardano al domani, puntando su crescita tecnica, tattica e mentale. La sua spedizione a Kigali nel Mondiale 2025 è stato un capolavoro di strategia e fiducia. Finn ha dominato una gara difficile, Amadori ha dichiarato: «Ci abbiamo creduto provandoci con convinzione».

Filippo Baroncini, nel 2021, aveva già dato prova di forza, con attacco decisivo, squadra perfetta, vittoria in solitaria alle Fiandre, dimostrando che le vittorie non vengono mai per caso. Ma il presente è bello soprattutto se diventa spinta verso il futuro. E Amadori lo sa bene: nei suoi progetti c’è spazio per i ragazzi emergenti, per territori come la Romagna che hanno sempre dato corridori forti, in pista o su strada, per chi vuole misurarsi con i migliori. Il tecnico ricorda che nel 2024-25 ha dovuto affrontare cambi regolamentari, modifiche nelle convocazioni, gestire la gioventù spesso sotto pressione.