Ciclismo, alla Nove Colli 2025 anche Alejandro Valverde

All’edizione 2025 della Nove Colli in griglia di partenza ci sarà anche Alejandro Valverde, campione del mondo e vincitore di cinque edizioni della Freccia Vallone e di quattro edizioni della Liegi-Bastogne-Liegi. “El Bala” arriverà a Cesenatico già dalla giornata di sabato e sarà possibile per tutti gli appassionati pedalare con lui in un evento dedicato organizzato da Nove Colli insieme a Gobik. Valverde vestirà la maglia del Dream Team che correrà per la solidarietà raccogliendo fondi in favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR).