Bagnara arriva al Giro per continuare a stupire

La doppietta del fine settimana. Week-end da ricordare per il ciclista russiano Luca Bagnara, che venerdì scorso ha conquistato il primo successo tra gli Under 23 e domenica ha bissato con la vittoria nella classifica finale della “Volta a Portugal do Futuro”.

Un doppio successo importante per il ciclista del Team Polti Under 23, che adesso può guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti e all’imminente Giro Baby.

La prima gioia

Il Diavolo di Prada ha messo il suo sigillo venerdì scorso sul durissimo arrivo della Serra San Macario. «Ho approcciato la salita in fuga e avevamo un vantaggio di circa un minuto sul gruppo. Dopo poche rampe dall’ammiraglia mi hanno consigliato di forzare. Io mi sentivo bene, ho deciso di accelerare e sono rimasto subito solo. Da quel momento il vantaggio non ha fatto altro che aumentare e sono arrivato sul traguardo con quasi 2’. Non avevo mai affrontato una salita così dura in gara e sicuramente non pensavo di vincere con un margine simile».

La seconda gioia

La vittoria ha portato anche la maglia gialla di leader della corsa portoghese. «La difesa della maglia - ricorda il ciclista di Prada - non è stata complicatissima. O meglio, non è stata complicata perché il Team Polti era la squadra più forte e attrezzata. I miei rivali hanno provato ad attaccarmi sabato e domenica, ma la squadra ha sempre controllato agevolmente la corsa e poi ha lasciato andare via uomini fuori classifica. Non mi era mai capitato di gestire una maglia di leader della generale e devo dire che è molto stressante».

E ora la corsa rosa

Dopo l’esperienza in terra iberica, Bagnara è già tornato in Romagna per le ultime rifiniture in vista del Giro Next Gen che scatterà il 9 giugno da Aosta per concludersi il 16 a Forlimpopoli. «Il programma stagionale prevedeva di essere al massimo della forma nel mese di giugno. E chiaramente questa vittoria è stata un’iniezione enorme di fiducia in vista del Giro d’Italia Under 23. Mi approccio con fiducia, ma sono consapevole che il livello della corsa è altissimo e ci sono atleti che al momento considero di un altro livello. Però sono fiducioso e non voglio pormi dei limiti».

Fiducioso come la squadra, con Ivan Basso e Alberto Contador della Eolo (ora Team Polti) che lo prelevarono dalla Sc Reda un anno e mezzo fa. «In questa squadra mi sono sempre sentito a casa e ho avvertito sempre tantissima fiducia nei miei confronti da Basso e tutti gli altri componenti del Team Polti. Sapere che la squadra ha anche una componente professionista è ovviamente un grandissimo stimolo perché il sogno è passare “pro” in questo team».