Ciclismo, Tarozzi esce dal podio della Vuelta Valenciana

Manuele Tarozzi è uscito dal podio alla Vuelta Valenciana, mentre prosegue il sogno del compagno Alessandro Tonelli che si è confermato in maglia gialla di leader. Dopo l’impresa nella prima tappa della corsa a tappe spagnola, con il duo della Bardiani in parata sul traguardo di Castellon ieri il faentino ha accusato un ritardo di 1’52” da Matej Mohoric ed è uscito dalle primissime posizioni della classifica generale. Al vertice rimane saldo in testa Alessandro Tonelli, mentre per Tarozzi resta “solo” il 2° posto nella classifica del Gpm.

Ieri mattina Tonelli ha confermato che la vittoria di martedì è stato un autentico regalo del compagno Tarozzi. «Nell’ultima salita ho deciso di aspettare Manuele perché in due avremmo potuto fare un ritmo superiore negli ultimi chilometri. In pianura, quando abbiamo capito che saremmo arrivati, Manuele mi ha detto che avrei vinto io, ma la vittoria è anche la sua, anzi è di tutta la squadra».