Ciclismo. Partita la Riccione-Sogliano della Coppi e Bartali

RICCIONE. Una piccola folla di appassionati e curiosi ha salutato a mezzogiorno di oggi la partenza della prima tappa della Settimana internazionale Coppi e Bartali in terra riccionese. I corridori hanno preso il via da viale Dante, in prossimità del Palazzo del Turismo, dove a dare lo start sono stati la sindaca Daniela Angelini, l’assessore allo Sport Simone Imola e il presidente di Apt Emilia Romagna Davide Cassani. La tappa di oggi prevede l’arrivo a Sogliano sul Rubicone, poi i ciclisti e tutta la carovana della corsa faranno rientro negli hotel di Riccione dove resteranno complessivamente per quattro giorni. Domani la tappa Riccione-Riccione con la partenza sempre alle 12 da piazzale Ceccarini e l’arrivo su viale Milano di fronte al Grand hotel.