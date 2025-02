Giovedì 20 marzo a Milano l‘Italia sfiderà la Germania nell’andata dei quarti di finale di Nations League e in una intervista alla Gazzetta dello Sport il ct Luciano Spalletti ha preparato il terreno per la chiamata del centrocampista cervese Cesare Casadei. “Lui sposta il gioco - ha detto il ct - è nei contrasti aerei. Il fisico è rilevante”. Una investitura importante per il centrocampista cresciuto nel vivaio del Cesena, tornato in Italia da qualche settimana nel Torino.