Serie D Girone D, Il Forlì suona con Trombetta al 95’: il Ravenna travolge lo United Riccione ma resta a -2

Un gol al 95’ dell’oggetto del desiderio del mercato, Michele Trombetta, regala al Forlì una fondamentale vittoria in casa del Lentigione e soprattutto permette ai Galletti di restare soli al comando con due punti di vantaggio sul Ravenna, travolgente nel derby con lo United Riccione. Al Benelli finisce 4-0 con le firme di tre attaccanti: la rete Guida, la doppietta di Di Renzo e il sigillo di Lo Bosco. La promozione in Serie C si deciderà nelle restanti 9 giornate, con il Tau Altopascio (a -8 dal Forlì) che prova a vestire i panni del terzo incomodo. Oltre al Lentigione, esce dalla corsa promozione la Pistoiese, che è comunque riuscita a muovere la classifica in casa della Sammaurese: è finita 0-0 ma i pascoliani si mangiano le mani per il calcio di rigore fallito dal Gallo all’88’ che avrebbe permesso ai giallorossi di affiancare lo United Riccione. Invece la Sammaurese resta penultima. Preziose vittorie esterne per l’Imolese (0-1 in casa del Tuttocuoio con gol di Melloni) e del San Marino a Prato (0-2 doppietta di Passewe).