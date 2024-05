Troise lascia Rimini e piace al Pescara, per i biancorossi c’è l’idea Buscè

Sono giorni di colloqui serrati in casa Rimini alla ricerca del prossimo allenatore. Oltre a Sebastiano Siviglia (per ora in prima fila), Mirko Cudini, Massimo Paci e Domenico Giampà, spunta il nome di Antonino Buscé. L’ex centrocampista di Ravenna, Baracca Lugo, Bologna ed Empoli, quest’anno era sulla panchina della Vibonese, Serie D Girone H, che ha chiuso al 3° posto alle spalle di un Trapani da 30 vittorie e 4 pareggi e del Siracusa.

Intanto, su Emanuele Troise sembra essersi mosso subito il Pescara.