Troise esalta la cinquina del Rimini: «Abbiamo disputato una partita importante»

Emanuele Troise ha cancellato con 5 colpi di spugna il momento negativo, fatto di 4 sconfitte (tre in campionato e una in Coppa) in 17 giorni. Il Rimini si gode una vittoria che sa di svolta e che riporta la squadra in piena zona play-off grazie anche allo 0-0 maturato in Entella-Lucchese, l’altro anticipo della giornata: «Abbiamo disputato una partita importante. Dopo un brivido iniziale, siamo stati bravi a sbloccarla e a trovare presto il gol del 2-0. La rete decisiva per la vittoria è stata quella del 3-1 arrivata ad inizio ripresa: ci ha spianato la strada a livello mentale, visto che si sfidavano due squadre che stavano vivendo un momento particolare dal punto di vista emotivo. Abbiamo poi trovato le reti che ci hanno portato sul 5-1 e sono contento per i ragazzi: venivamo da un periodo particolare. Ci siamo ritrovati nel risultato e nella prestazione. Dopo le ultime quattro sconfitte, ci siamo concentrati su di noi, senza pensare troppo a quale assetto avrebbe utilizzato il Pescara. Ho lavorato per mettere i miei giocatori nelle condizioni di sfruttare le loro qualità e questo è stato determinante molto più dell’assetto del Pescara».