Rimini, valico decisivo con la Vis Pesaro. Troise: “In campo motivati e ambiziosi”

Per il Rimini la sfida di domani sera (20.45) contro la Vis Pesaro è un match decisivo. In questo momento i biancorossi sono fuori dai play-off, la Vis rincorre la salvezza, è chiaro che i tre punti sono pesanti come mai: “Sappiamo l’importanza di questa partita – ha detto in conferenza stampa Emanuele Troise - per la rivalità e la classifica ma al di là degli avversari dobbiamo concentraci su noi stessi. Dobbiamo dare continuità alla partita con l’Olbia. Dobbiamo mettere il 150% sotto l’aspetto individuale e collettivo, avere l’ambizione che ci deve contraddistinguere in questo finale di campionato”. Insomma, un match da non fallire: “Deve andare in campo quel Rimini che è riuscito a risalire dall’ultima posizione in classifica, quel Rimini che spesso si è trovato in situazioni complicate e ha reagito attraverso quella motivazione e quella mentalità di sapere da dove veniamo. Ma è anche vero che il Rimini ha dimostrato di avere valori importanti nei singoli. Serviranno queste due componenti per fare una grande partita”