Rimini, torna Vasco Regini: sarà il vice di D’Alesio

Tra ieri e oggi le visite mediche, lunedì la partenza per il ritiro di Riolo Terme, che si concluderà il 3 agosto, una settimana prima dell’impegno in Coppa Italia con il Pescara.

Si torna a parlare di campo, in casa Rimini, anche se nel contempo si avvicina la scadenza del 1° agosto per il pagamento degli stipendi di giugno. Sono ore di lavoro intenso per il diesse Antonio Di Battista, il team manager Fabio Gatta e Fabio De Vita: la lista dei convocati non è stata ancora diramata, ma ai 15 giocatori sotto contratto si aggiungerà anche qualche svincolato da valutare durante il ritiro.

Filippo D’Alesio sarà alla prima esperienza da allenatore: Di Battista, suo mentore sportivo, ha puntato forte sul 32enne tecnico abruzzese che prima dell’esperienza da match analyst del Rimini aveva ricoperto il ruolo di allenatore nelle giovanili del Pescara e del Palermo. Come vice non avrà al suo fianco Denis Biavati, il tecnico della primavera, ma Vasco Regini, che un anno fa ha chiuso la sua carriera da calciatore, dopo le esperienze in C con le maglie del Rimini e del Sestri Levante: proprio in Liguria ha iniziato in panchina come vice di Barilari.

Regini è tornato in città e giovedì era in sede, dove ha avuto un colloquio con D’Alesio. La sua nomina e lo staff al completo saranno ufficializzati nelle prossime ore, come la prima amichevole, sabato 26 contro lo Young Santarcangelo alle ore 17.30 a Riolo Terme.

Come portiere, dopo la partenza di capitan Colombi, c’è solo Vitali: tra i giovani dalla Primavera i 2007 Bagli e Di Ghionno, mentre il loro coetaneo Filippo Generali si è accasato in D al Leon Monza Brianza. Per il reparto difensivo sono attesi Megelaitis, Bellodi, De Vitis, Gorelli e Lepri, gli esterni Falbo e Longobardi, quest’ultimo però con la valigia in mano, in più faranno parte del ritiro due Primavera: l’esterno destro Mattia Mini, 2006, e l’esterno sinistro Daniel Aruta, 2007.

A centrocampo, dopo aver salutato Lombardi, rimangono per ora Langella, Garetto, Fiorini e Piccoli. In attacco l’osservato speciale sarà Parigi: il Cittadella lo monitora, qualche settimana fa Di Battista ha fatto muro anche con il Trapani, attendendosi offerte più consistenti. Il Rimini in rosa, oltre al centravanti di Arezzo, ha Ubaldi e il giovane Jallow, anch’egli al centro di interessamenti. Il 2006 Mattia Rubino integrerà il gruppo di attaccanti, non il coetaneo Gabriel Capicchioni, che è svincolato ed è libero di trovarsi una nuova sistemazione, così come il difensore Jacopo Ciavatta. Misano ha accolto il difensore Thomas Bacchiocchi e il centrocampista Dennis Urcioli. Giocheranno in D la mezzala Luca Conti (alla Sammaurese) e Bryan Brisku che Terenzi ha portato a Coriano.

