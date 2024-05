Rimini, si punta a trattenere Colombi, Lamesta e Morra

Nell’ultimo week-end si sono definite le posizioni di diversi giocatori del Rimini, o quantomeno è iniziato il percorso per definire la loro permanenza o meno in biancorosso. L’occasione è stata la festa di fine stagione al Coconuts che ha radunato tutti i giocatori della rosa.

Per quanto riguarda le posizioni dei giocatori in scadenza, sulle quali stanno lavorando società e procuratori, il Rimini intende rinnovare i contratti ai due difensori centrali Gigli e Gorelli, mentre faranno le valigie Tofanari e Delcarro (quest’ultimo in direzione Renate). Sono in corso trattative con Marchesi, Oddi e Quacquarelli: il club biancorosso terrebbe volentieri il centrocampista e uno dei due terzini. In dubbio Colombo.

Capanni tornerà alla Ternana, Iacoponi al Parma e Malagrida alla Sampdoria, mentre a Rimini rientreranno per fine prestito Acampa e Lombardi.

Per i giocatori sotto contratto, Lamesta, Colombi e Morra dovrebbero restare. Da sottolineare che nel contratto di Morra c’è una clausola rescissoria: arrivasse un’offerta da centomila euro, l’attaccante sarebbe libero di andare altrove. Per Cernigoi e Sala ci sarà uno scambio di valutazioni a fine settimana con Buscè. Sotto contratto ci sono poi Semeraro, Megelaitis, Garetto, Langella, Ubaldi, Lepri, Rosini e Leoncini.

Per quanto riguarda il ritiro, si svolgerà sull’appennino romagnolo-marchigiano e inizierà tra il 15 e il 20 luglio.