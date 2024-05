Rimini, serata play-off a Gubbio. Troise: “Dobbiamo cambiare tutto”

L’avventura ai play-off del Rimini inizia domani sera (inizio alle 20.30, diretta Sky sul canale 258) al “Barbetti” di Gubbio, con l’obbligo di cancellare l’ultimo match di campionato, perso malamente proprio in Umbria. Serve un drastico cambiamento di rotta per proseguire la marcia nei play-off: “Dobbiamo cambiare tutto - dice Emanuele Troise - sotto il profilo dei duelli e dell’intensità, abbiamo analizzato l’ultima partita col Gubbio volendo avere spunti per correggerci ma soprattutto considerando la tipologia di gara di domani, con soli 90 minuti da giocare ed un unico risultato utile”. Un match da dentro o fuori: “Sul fatto della tipologia di gara è chiaro che ci sono giovani che è la prima volta che disputano un play-off, mentre alcuni di noi che l’hanno già giocato. Abbiamo cercato di unire gli intenti rispetto alla gestione della partita, senza perdere di vista il fatto che abbiamo lavorato tutta la settimana dal punto di vista psicologico”.