Rimini senza soldi: Bassoli, Madonna e Grubac sono fuori

Situazione estremamente fluida nel Rimini che paga questa settimana, oltre alla cronica instabilità societaria, anche le reazioni al negativo risultato ottenuto sul campo del Guidonia. L’opera di ricostruzione di Stefano Giammarioli è come se si fosse interrotta a metà, in particolare manca la punta strutturata e d’esperienza, ruolo per il quale l’esperto dirigente umbro aveva monitorato giocatori come De Sena, Scappini ed infine ha ingaggiato il serbo Sergej Grubac. Dei quattro giocatori ingaggiati e tesserati dal Rimini la settimana scorsa solo il brasiliano Pedro Lopes è utilizzabile perché ha un contratto che al momento prevede solo rimborsi spese e quindi rientra nel budget coperto da fideiussione. Niente da fare per Michele Madonna, il difensore Alessandro Bassoli e Grubac, che da giorni si stanno allenando a Rimini, che sono stati tesserati ma al momento non sono utilizzabili perché il loro contratto sfora il budget e non è garantito.