Rimini senza soldi: Bassoli, Madonna e Grubac sono fuori

Situazione estremamente fluida nel Rimini che paga questa settimana, oltre alla cronica instabilità societaria, anche le reazioni al negativo risultato ottenuto sul campo del Guidonia. L’opera di ricostruzione di Stefano Giammarioli è come se si fosse interrotta a metà, in particolare manca la punta strutturata e d’esperienza, ruolo per il quale l’esperto dirigente umbro aveva monitorato giocatori come De Sena, Scappini ed infine ha ingaggiato il serbo Sergej Grubac. Dei quattro giocatori ingaggiati e tesserati dal Rimini la settimana scorsa solo il brasiliano Pedro Lopes è utilizzabile perché ha un contratto che al momento prevede solo rimborsi spese e quindi rientra nel budget coperto da fideiussione. Niente da fare per Michele Madonna, il difensore Alessandro Bassoli e Grubac, che da giorni si stanno allenando a Rimini, che sono stati tesserati ma al momento non sono utilizzabili perché il loro contratto sfora il budget e non è garantito.

Il nervosismo è lampante, tanto che lo stesso Giammarioli ha un po’ allentato le redini, lasciando liberi i giocatori. Il problema è sempre quello della fideiussione che, sebbene molto abbassata, serve ancora se si vuole completare il quadro dei nuovi. Il direttore sportivo e direttore generale in pectore, Giammarioli appunto, è riuscito finora a fare i miracoli raschiando in ogni modo il barile per abbassare il budget sotto il milione, cifra che consentirebbe di andare avanti in questa situazione, me se si vuole completare l’organico e quindi avere anche solo una modesta chance di raggiungere almeno i play-out bisogna sfondare, anche se di poco, quella soglia di un milione. Lo si fa producendo anche un piccola fideiussione, stiamo parlando di massimo 100.000 euro. Perché i giocatori che arrivano puntano soprattutto sul rilancio e Giammarioli fa valere le sue conoscenze applicando una teoria molto pratica: «Tu sei senza squadra, noi ti rimettiamo in pista», però a tutto c’è un limite, servono nuovi contratti, serve il tesseramento in Lega e serve poter quindi sforare anche se di poco quel budget da un milione. E tutto questo avviene senza che i due principali autori del mini-rilancio del Rimini, lo stesso Giammarioli ed il segretario Giuseppe Bellantoni siano stati contrattualizzati. Il direttore eugubinio si è messo in fondo, vuole che prima si pensi ai giocatori, ma è chiaro che non potrà continuare a girare e lavorare per il Rimini a sue spese. Per quanto riguarda il segretario il suo lavoro è stato tanto prezioso quanto oscuro fin qui, ma la sua permanenza a Rimini è più legata alla presenza di Giammarioli che ad altro e pare che svolga una sorta di part-time. Non è finita qui, perché ci sono altre nubi che si addensano. Tra i pochi dirigenti rimasti c’è molta disillusione, per non dire scoramento, non sarebbe una sorpresa qualche dimissione nei prossimi giorni. E sul Rimini pende una data che potrebbe definire il tutto, l’8 ottobre, quando il Tar si pronuncerà sulla concessione dello stadio. Il Comune di Rimini non molla di un filo, non intende concedere lo stadio all’attuale società se l’8 ottobre il tribunale amministrativo dovesse confermare la decisione dell’amministrazione comunale per il Rimini sarebbe notte fonda.