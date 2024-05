Rimini, ottavo posto come presenze di tifosi al Romeo Neri

Quattrocento tifosi di media in più al Romeo Neri rispetto all’anno scorso. Tradotto, la passione sta salendo in casa Rimini, magari non in maniera vertiginosa però aumenta e la speranza è che il trend sia maggiore anche nella stagione 2024-2025.

Ottavo posto assoluto

La classifica finale delle presenze nelle gare casalinghe colloca il Rimini in ottava posizione nel girone B con una media di 3.369 tifosi, 400 in più rispetto alla stagione passata quando sempre in serie C la media era stata di 2.973. Davanti si sono collocate quasi tutte piazze che hanno avuto un passato in serie A e questo aspetto fa sempre la differenza perché si tratta guarda caso di squadre con stati importanti, sicuramente più del vetusto Romeo Neri che ormai ha 100 anni. La classifica dice: Cesena (9.634), Spal (6.336), Pescara (4.512), Ancona (3.986), Torres (3.915), Perugia (3.675), Arezzo (3571).

Pertanto a parte Arezzo e Torres, tutte le altre sono state nella massima categoria del calcio italiano. Quindi la passione è radicata che vuol dire media sempre alta anche se la stagione non rispecchia le attese. Mentre c’è chi come la Torres invece ha fatto registrare un’affluenza alta più che altro per l’ottimo campionato disputato tanto da aver sognato per lunghi tratti anche la promozione diretta. Un sogno che ha iniziato a scricchiolare proprio dopo la sconfitta per 3-1 al Romeo Neri.

C’è da scommettere, inoltre, che se il Romeo Neri fosse più accogliente (quando piove per esempio diventa una tortura recarsi allo stadio visto che per trequarti è scoperto) la media sarebbe sicuramente più alta ancora sia in termini di abbonamenti che di paganti. Ecco quindi che la ristrutturazione del Romeo Neri diventa fondamentale.

La sorpresa

Ovviamente è stato il derby con il Cesena ad aver fatto registrare il top (6396) però c’erano anche molti tifosi bianconeri al seguito. Quindi la partita “più vera” con l’affluenza più alta è stata quella con la Juve Next Gen ed anche la più sorprendente. Infatti quella sera ci furono 4006 spettatori, tutti riminesi.

