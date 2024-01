Rimini, nove mesi dopo riecco l’incubo di una vittoria che sfuma al Romeo Neri

Questa mancava nell’album delle statistiche stagionali. La rimonta subita al Romeo Neri era un evento del quale ormai si erano perse le tracce.

Nove mesi fa l’ultima volta

Ovviamente un evento negativo soprattutto quando di fronte hai un avversario alla portata. Lo era stato andata, lo è stato domenica sera al ritorno con protagonista sempre lo stesso autore: Volpicelli che di fatto ha regalato al suo Pineto la bellezza di 4 punti.

l’ultima vittoria sfumata davanti ai propri tifosi era successo il 23 aprile 2023, vale a dire all’ultima giornata di campionato quando al vantaggio di Santini al minuto 32 rispose Perez per il Montevarchi poco prima dell’intervallo. Il Rimini di Gaburro rischiò anche di perdere quel match contro un avversario che poi retrocesse in serie D. Alla fine scaturì un 1-1 che complice poi l’estromissione del Siena portò i biancorossi al 9° posto in classifica e quindi ai play-off.

In assoluto invece non si tratta dell’unica rimonta subita visto che in questo campionato bisogna andare alle partite di Sassari con la Torres e del Manuzzi con il Cesena. Un doppio viaggio che fruttò zero punti perché poi il Rimini fu ribaltato dopo i vantaggi di Gigli e Lamesta.

Stavolta niente inseguimento

Qualcuno magari ora si potrebbe chiedere come mai è passato così tanto tempo per una rimonta incassata al Romeo Neri. Per il semplice motivo che in 12 partite casalinghe ben 7 volte il Rimini è stato costretto ad inseguire: Arezzo, Juventus Next Gen, Perugia, Recanatese, Ancona, Gubbio e Torres. Inseguimento che ha portato a due vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Insomma non è un evento scontato, almeno per ora, vedere il Rimini passare in vantaggio al Romeo Neri e quando è successo è arrivata sempre la vittoria tranne appunto domenica scorsa. Insomma prima o poi doveva succedere, dispiace solo che sia capitato contro un Pineto che al momento la classifica lo vede come diretta rivale del Rimini nella corsa ai play-off. Inoltre una vittoria sugli abruzzesi avrebbe permesso alla squadra di Troise di superare non solo Volpicelli e soci ma anche l’Arezzo. Per la serie si è trattata di un’occasione persa anche se il vetusto stadio riminese resta quest’anno il più fedele alleato

Doppio pari consecutivo

Invece non è una novità il doppio pareggio consecutivo in questa stagione. Infatti bisogna andare indietro soltanto di un mese quando nei primi giorni di dicembre 2023 la squadra biancorossa pareggiò prima a Pesaro contro la Vis e poi ad Olbia in una sfida che di fatto era un recupero perché era stata rinviata settimane prima per l’impegno di un paio di giocatori sardi con le nazionali.

