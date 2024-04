Rimini, la vittoria del Pineto complica le cose: contro la Vis serve una vittoria

La vittoria di ieri sera (0-2) del Pineto in casa del Sestri Levante complica il finale di stagione del Rimini. Gli abruzzesi hanno provvisoriamente scalzato i biancorossi dal decimo posto (entrambe le squadre sono appaiate a quota 44 punti, ma gli abruzzesi hanno un saldo favorevole negli scontri diretti). A questo punto la gara di domani sera (ore 20.45, Romeo Neri) contro la Vis Pesaro assume ancora più importanza in chiave play-off. I biancorossi di Troise proveranno a confermarsi macchina da gol in casa in un derby da non fallire.