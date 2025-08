Rimini, la verità di Baldini dopo il divorzio-lampo: “Era prematuro firmare ora e ho fatto un passo indietro”

Dopo il divorzio-lampo dal Rimini, il tecnico Francesco Baldini ha espresso la sua posizione in una nota diffusa dall’agenzia di procuratori che lo rappresenta: “Nelle ultime settimane, mister Baldini ha avuto modo di conoscere la nuova proprietà e di incontrare a più riprese il direttore sportivo Luca Nember, confrontandosi apertamente sulla visione futura della società, parlando di aspetti tecnici e tattici. In particolare, Baldini ha riscontrato nella presidente Scarcella, determinazione nel voler intraprendere un percorso nel mondo del calcio professionistico. Tuttavia, al momento, alcune condizioni organizzative e operative non permettono di avviare un progetto tecnico immediato. Nel massimo rispetto del club , della sua dirigenza, di una piazza blasonata e di una tifoseria presente, “calda” ma sempre rispettosa, riteniamo corretto non firmare nessun accordo e lasciare lavorare il club senza ulteriori indugi”.