Rimini, la proprietà stanzia un premio in caso di serie B

L’appetito vien mangiando. Senza creare false aspettative, senza illudere nessuno perchè sia chiaro il Rimini parte in ultima fila in un’ipotetica griglia di favorite per la promozione in serie B, la società però ha pensato bene di non lasciare nulla al caso. Così dopo che sono stati pagati premi vari, come quello per esempio dell’approdo ai play-off o dei gol segnati, la presidente Di Salvo ha stanziato una cifra importante (quanto ovviamente non filtra dalla stanza dei bottoni) nel caso di clamorosa vittoria nei play-off. Certo sarebbe un’impresa mettere in fila squadroni come Avellino, Vicenza, Benevento, Padova e Perugia che hanno investito molto l’estate scorsa per andare in serie B, però nulla impedisce di poter sognare. E chissà che il gol realizzato da Cernigoi a 5 minuti dalla fine a Gubbio non sia anche il preludio ad un cammino esaltante e impensabile. Da qui, dunque, il premio per squadra e staff tecnico in caso di colpo grosso finale. Insomma un motivo in più per dare battaglia a cominciare da domani sera a Perugia. al.pr.

