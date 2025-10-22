Rimini in vendita: ci sarebbero almeno tre gruppi interessati

Sarebbero almeno tre i gruppi interessati all’acquisto del Rimini nell’ambito delle trattative che stanno entrando nel vivo e ci si augura che si concludano presto. Perché il Rimini, gestito da un legale rappresentante nominato dal Tribunale di Milano, non ha molto più tempo davanti a sè. Almeno con questo status, con questa situazione di gestione che può guardare solo alla quotidianità, euro per euro. Di questi tre soggetti interessati all’acquisto uno è il gruppo rappresentato da Stefano Giammarioli, una società che si occupa di wellness e benessere della persona, mentre per un altro gruppo dovrebbe esserci un ritorno di fiamma dopo un interesse già manifestato quest’estate. In un silenzio di tomba si ascoltano solo gli spifferi e si cerca di approfondirli. Il problema è che per vendere una società così complessa come il Rimini Football Club servirebbe più di una due diligence, ma non c’è molto tempo.