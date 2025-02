Rimini, i portieri Colombi e Vitali fermi ai box

Ieri la squadra biancorossa è tornata ad allenarsi dopo i due meritati giorni di riposo offerti dal tecnico Antonio Buscè. Il mirino era rivolto soprattutto sui due portieri, il titolare Colombi e il vice Vitali. Entrambi sono rimasti fermi ai box: capitan Colombi ha fatto ieri sera una risonanza magnetica utile per valutare meglio il contrattempo al ginocchio che lo ha costretto ad uscire sul finale della partita vinta a Ferrara contro la Spal. Invece Vitali è alle prese con una botta rimediata sulla coscia che andrà valutata giorno per giorno. Insomma entrambi al momento sono in dubbio per la sfida con l’Arezzo però il fatto che si giochi stavolta di lunedì aiuta non poco il loro recupero. L’impressione è che almeno uno dei due ce la faccia, stringendo magari i denti. Restano sicuramente fuori Falbo, Brisku, Cernigoi e Semeraro.

Infine è iniziata la prevendita della sfida con l’Arezzo sia allo Store (oggi 10.30-12.30), sia online che nei rivenditori autorizzati.

